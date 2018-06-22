Международное автошоу Festival оf Motoring пройдет в Сочи в 2019 году

В 2019 году Сочи примет Festival оf Motoring — международный фестиваль автомобилей

Премьера фестиваля автоспорта нового формата состоялась в южноафриканском Йоханнесбурге два года назад. В этом году местом проведения станет Стамбул. Организацию мероприятия в Краснодарском крае обсудили вице-губернатор Кубани Василий Швец и гендиректор немецкой компании-организатора Messe Frankfurt RUS Ойген Аллес.

Мероприятие предназначено как для профессиональных автогонщиков и представителей автоиндустрии, так и для любителей автомобилей.

«От традиционных автосалонов Festival of Motoring отличается активным вовлечением зрителей в происходящее. Посетители смогут не только посмотреть на новейшие модели автомобилей, но и поучаствовать в тест-драйвах на гоночной трассе, прокатиться в гоночном такси, увидеть показательные заезды и парад ретро-автомобилей. Будут организованы интерактивная детская зона, мастер-классы звезд автоспорта, развлекательные мероприятия», — рассказал Ойген Аллес.

Василий Швец в свою очередь отметил, что Сочи зарекомендовал себя как город, способный принимать крупные мероприятия — это и Олимпиада, и чемпионат мира по футболу, и крупные форумы и выставки.

«Здесь есть вся инфраструктура для того, чтобы участники и гости мероприятий комфортно провели время и получили массу положительных эмоций», — добавил вице-губернатор.