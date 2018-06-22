В Ставрополе двое мужчин взорвали автомобиль с предпринимателем

Правоохранительные органы разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве предпринимателя в Ставрополе

Инцидент произошел 21 июня на Старомарьевском шоссе краевой столицы. Там сгорел автомобиль BMW X6. Водитель-мужчина, который находился в иномарке, погиб. Очевидцы перед возгоранием слышали хлопок, также видели выходящих перед этим из авто пассажиров, передает «Интерфакс».

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, эксперты установили, что в иномарке сработало самодельное взрывное устройство.

«При опросе свидетелей удалось восстановить картину произошедшего. Автомобиль был припаркован возле дома 40, неподалеку от автозаправки, в нем находились два человека, водитель и пассажир. Свидетели обратили внимание, что пассажир внезапно выскочил из джипа и побежал в сторону, затем раздался громкий хлопок, после автомобиль загорелся», — рассказал источник.

Просмотр камер видеонаблюдения показал, что пассажир джипа сел в ожидавший его неподалеку HUMMER темного цвета. Оперативникам удалось выяснить, что машиной пользуются двое ранее судимых мужчин. Сейчас авто и его владельцев разыскивают.

Личность погибшего установлена — это местный предприниматель. В морге было установлено, что мужчина погиб от комбинированной минно-взрывной травмы.