В Сочи в день матча Германия — Швеция прогнозируют сильные дожди
Утром и днем 23 июня в Сочи метеорологи прогнозируют местами дожди и грозы
По данным Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, с 18:00 22 июня до вечера 23 июня на побережье Сочи ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Утром и днем местами прогнозируют сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 23-28 °С.
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Напомним, 23 июня на сочинском стадионе «Фишт» состоится матч чемпионата мира между сборными Германии и Швеции.
Как сообщали Юга.ру, краевой гидрометцентр прогнозирует в выходные грозы и жару до 35 °С.
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