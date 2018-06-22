В Сочи в день матча Германия — Швеция прогнозируют сильные дожди

﻿Утром и днем 23 июня в Сочи метеорологи прогнозируют местами дожди и грозы

По данным Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей, с 18:00 22 июня до вечера 23 июня на побережье Сочи ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Утром и днем местами прогнозируют сильные дожди и грозы. Порывы ветра местами могут достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 °С, днем 23-28 °С.