В ростовском зоопарке родились кубанские и дагестанские туры

Ростовская область

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В ростовском зоопарке родились три кубанских и четыре дагестанских тура

Как сообщается на сайте зоопарка, семейство кубанских туров пополнилось двойней — Альфой и Аргосом и самкой Ассоль. А самки дагестанских туров родили двух мальчиков —  Арбата и Ампера и двух девочек — Арака и Ангара.

Копытные животные сразу после рождения должны встать на ноги. В дикой природе матери с детьми сразу надо покинуть то место, где прошли роды, чтобы на их след не пришли хищники.

Как сообщали Юга.ру, ранее в ростовском зоопарке родился детеныш у пары такинов-мишмисемь хамелеонов,зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.

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