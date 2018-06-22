В ростовском зоопарке родились кубанские и дагестанские туры

В ростовском зоопарке родились три кубанских и четыре дагестанских тура

Как сообщается на сайте зоопарка, семейство кубанских туров пополнилось двойней — Альфой и Аргосом и самкой Ассоль. А самки дагестанских туров родили двух мальчиков — Арбата и Ампера и двух девочек — Арака и Ангара.

Копытные животные сразу после рождения должны встать на ноги. В дикой природе матери с детьми сразу надо покинуть то место, где прошли роды, чтобы на их след не пришли хищники.

Как сообщали Юга.ру, ранее в ростовском зоопарке родился детеныш у пары такинов-мишми, семь хамелеонов,зеленые питоны, обыкновенные удавы и пятнистые эублефары, семь муфлонов и два голубых барана.