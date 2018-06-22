В выходные на Кубани ожидаются грозы и жара до 35 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 23 и 24 июня

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные на Кубани местами будут идти кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах возможны сильные осадки с градом.

Температура воздуха ночью опустится до 17-22 °С, 23 июня в отдельных пунктах будет до 24 °С, местами на востоке — 14-16 °С. Днем 23 июня будет 27-32 °С, местами в восточной части — до 35 °С, 24 июня термометры покажут 25-30 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в выходные пройдут небольшие дожди. Ночью похолодает до 17-20 °С, днем будет 26-28 °С. Ветер 2-4 м/с.