В России предложили ввести акцизы на кальянную смесь

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Правительство направило в Госдуму законопроект, который предполагает отнести к подакцизным товарам кальянную смесь

Ставку акциза на нее предлагают установить в 457 рублей за 1 кг в 2019 году, 476 рублей — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году.

Отмечается, что кальянной смесью необходимо признать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования посредством парения или курения. Согласно определению, это смесь из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина, но с жидкими, водорастворимыми пищевыми или непищевыми вкусо-ароматическими компонентами, сообщает «Интерфакс».

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В России предложили ввести акцизы на кальянную смесь

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