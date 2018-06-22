Бывшего вице-премьера Крыма посадили на 11,5 лет за взятки

Киевский районный суд Симферополя 22 июня вынес приговор бывшему заместителю председателя крымского правительства Олегу Казурину, которого признали виновным во взяточничестве

Рассмотрение дела началось в январе. Заседания проводили в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего.

Казурина обвиняли по статьям «Получение через посредника взятки в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере», «Приготовление к мошенничеству в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения».

Суд назначил бывшему вице-премьеру Крыма 11,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также Казурин должен заплатить штраф в 56 млн рублей. Суд зачел в этот срок время, которое обвиняемый провел под арестом — это около одного года и четырех месяцев. Казурину также запретили десять лет работать на некоторых должностях.

Защита планирует обжаловать приговор, сообщает «Интерфакс».