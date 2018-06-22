В Дагестане на сотрудников бюро медико-социальной экспертизы завели дела о взяточничестве
В Дагестане возбудили уголовные дела в отношении заместителей руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы
Ранее в правоохранительные органы поступило обращение о том, что первый заместитель и два замруководителя бюро систематически получают взятки. Прокуратура и управление ФСБ России по факту провели проверку. Удалось установить, что в течение длительного времени сотрудники организации каждый месяц получали взятки по 30 тыс. рублей за незаконное установление инвалидности.
По материалам проверки возбудили уголовные дела по статье «Получение взятки», сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, следственные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям в отношении главы бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Минтруда России Магомеда Махачева. Силовики провели обыски в его доме.
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