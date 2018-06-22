В Махачкале мужчину объявили в розыск после стрельбы с погибшим

Дагестан

Распечатать

В Махачкале возбудили уголовное дело после стрельбы, в результате которой погиб мужчина

По версии следствия, 21 июня около 10:00 34-летний мужчина у дома № 7 на улице Шеболдаева не менее двух раз выстрелил в 36‑летнего местного жителя из огнестрельного оружия неустановленного образца. Спустя несколько часов пострадавший умер в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Следственный комитет объявил в розыск Айдемира Хыдырбекова. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, следственное управление просит сообщить по телефону: 8 (8722) 62-35-77 или 02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Как сообщали Юга.ру, стрельбе в Махачкале предшествовала драка.

Махачкала Оружие
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Махачкале мужчину объявили в розыск после стрельбы с погибшим
Бесплатный отдых в «Сочи Парке» получат гости отеля «Богатырь»
В Краснодаре у Вечного огня возложили цветы в память погибших в Великой Отечественной
В Крыму из-за засухи ввели режим ЧС еще в двух районах
Кубок Майкопа по рафтингу пройдет в открытом бассейне
В Крыму за год в два раза увеличились продажи новостроек — аналитики

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале