В Махачкале мужчину объявили в розыск после стрельбы с погибшим

В Махачкале возбудили уголовное дело после стрельбы, в результате которой погиб мужчина

По версии следствия, 21 июня около 10:00 34-летний мужчина у дома № 7 на улице Шеболдаева не менее двух раз выстрелил в 36‑летнего местного жителя из огнестрельного оружия неустановленного образца. Спустя несколько часов пострадавший умер в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Следственный комитет объявил в розыск Айдемира Хыдырбекова. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, следственное управление просит сообщить по телефону: 8 (8722) 62-35-77 или 02, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.