В Краснодаре у Вечного огня возложили цветы в память погибших в Великой Отечественной

В Краснодаре на площади Памяти Героев прошла торжественная церемония в День памяти и скорби

К акции присоединились более 1 тыс. человек, среди которых были ветераны, военнослужащие Краснодарского гарнизона, курсанты Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Пост № 1», представители общественных и молодежных организаций, жители и гости города. Они возложили венки, цветы и гирлянды к Вечному огню.

В 10:00 по всему краю прошла минута молчания. Остановилось движение транспорта, были приспущены флаги. Автомобилисты подали звуковые сигналы.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента в ЮФО Алексей Ермаков, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, заместители главы Краснодара, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы Краснодара, сообщает пресс-служба городской мэрии.