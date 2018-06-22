В Ставрополе во время пожара погиб спасатель

В Ставрополе 21 июня погиб командир отделения 13-й пожарно-спасательной части Константин Нетесов

Он погиб при тушении пожара дома на улице Октябрьской, 184. Семье пожарного планируют оказать необходимую помощь.

Константин Нетесов работал в пожарной охране с апреля 2002 года. Имел награды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.