В Динском районе будут судить мотоциклиста, сбившего девочку

В Динском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с пострадавшей несовершеннолетней

Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу. Авария произошла 23 апреля в станице Динской. По предварительным данным, пьяный 38-летний мотоциклист проехал на красный свет и сбил девочку, переходившую дорогу. Она получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Ранее мужчину лишили прав за отказ от освидетельствования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.