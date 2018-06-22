В Динском районе будут судить мотоциклиста, сбившего девочку
Краснодарский край Маша Волобуева
В Динском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с пострадавшей несовершеннолетней
Уголовное дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу. Авария произошла 23 апреля в станице Динской. По предварительным данным, пьяный 38-летний мотоциклист проехал на красный свет и сбил девочку, переходившую дорогу. Она получила травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.
Ранее мужчину лишили прав за отказ от освидетельствования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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