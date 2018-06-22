Жительницу Ростовской области будут судить за избиение сына

Ростовская область

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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Октябрьского района Ростовской области по подозрению в жестоком избиении ребенка

По версии следствия, в мае этого года женщина в состоянии алкогольного опьянения побила своего трехлетнего сына, а затем подняла его вверх и бросила вниз с метровой высоты. Ребенок получил закрытый перелом левой плечевой кисти, рану носа, кровоподтеки и ссадины. Все это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

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