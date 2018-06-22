В Ростовской области с начала ЧМ побывали более 30 тыс. иностранных туристов

Более 30 тыс. иностранных туристов посетили Ростовскую область с начала чемпионата мира по футболу, 3 тыс. из них побывали на экскурсиях в городах области

«Около 23 тыс. болельщиков побывали на матчах на стадионе "Ростов Арена". Еще 5-7 тыс. человек не ходили на стадион, а приехали в Ростов, чтобы почувствовать атмосферу, сходить на фан-зону. Также более 3 тыс. иностранных болельщиков съездили на экскурсии в Ростовскую область: в Азов, Новочеркасск и другие города», — отметил на пресс-конференции министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Как сообщали Юга.ру, на матче между Мексикой и Южной Кореей в Ростове прогнозируют рекордное количество болельщиков. Ранее власти Ростовской области заявляли, что ожидают более 300 тыс. болельщиков на матчах чемпионата мира в Ростове.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет еще три матча мундиаля: Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня) и матч 1/8 финала (2 июля).