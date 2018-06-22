Глава Адыгеи рекомендовал активней применять ландшафтный дизайн при благоустройстве муниципалитетов

В Адыгее в 2018 году выделят 245,8 млн рублей на благоустройство 25 дворов и 15 общественных территорий

Дизайн-проект каждой территории прошел общественное обсуждение. Активная фаза строительства начнется в июле. Все работы планируют завершить осенью, ко Дню республики, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

При этом руководитель республики Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на внедрение современных методов при озеленении, освещении, создании интерактивных площадок.

«При благоустройстве муниципалитетов нужно активней применять ландшафтный дизайн, перенимать опыт других городов. Важно не только уложить плитку, установить скамейки и фонари, но и продумать озеленение территорий. Должно быть больше интересных клумб, подвесных цветочных украшений. В горпарке Майкопе рекомендую сделать открытые площадки для игры шахматы с большими передвижными фигурами. Все это сделает облик республики более привлекательным», — сказал Кумпилов.

По данным минстроя Адыгеи, в Майкопе благоустроят сквер на площади Дружбы. Там реконструируют фонтан и создадут площадку возле лестницы «Мэздах». Работы проведут в парковой зоне на улице Шоссейной, 4, а также у нового корпуса городской поликлиники № 1. В Адыгейске благоустроят площадь напротив гостиницы «Псекупс» и Центра народной культуры на проспекте Ленина, в поселке Энем преобразится аллея Здоровья на территории сквера на улице 68-й Морской бригады. Там планируют создать детскую площадку, сделать велосипедную дорожку, установить уличные тренажеры. В поселке Яблоновском ведутся работы над проектом «Аллея Славы». Эта зона отдыха включит в себя сквер с прогулочными дорожками, лавочками, фонтаном.

В ауле Кошехабль и селе Красногвардейском благоустроят парки. Изменят и центральный парк отдыха в станице Гиагинской, где появится аллея Любви, Верности и Семьи, а также памятник Матери. Работы здесь уже начали.

В ауле Понежукай Теучежского района преобразят парк отдыха и площадку возле административного здания. В поселке Тульском Майкопского района обустроят территорию в сквере, где проводят культурно-массовые мероприятия.