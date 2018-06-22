Госдума приняла закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии
Вся Россия Маша Волобуева
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии
Новый порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления. Также реформы не коснутся тех, кому смертную казнь заменили лишением свободы.
Законопроект вносили в Госдуму еще в 2008 году, сообщает RT.
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