Госдума приняла закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии

Новый порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления. Также реформы не коснутся тех, кому смертную казнь заменили лишением свободы.

Законопроект вносили в Госдуму еще в 2008 году, сообщает RT.