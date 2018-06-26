Провайдер ТТК запустил в Краснодаре пакетное предложение с быстрым интернетом и интерактивным ТВ

Компания ТТК представила пакетные предложения «Выгодный запас» и «Выгодный запас + ТВ» для новых абонентов в Краснодаре

Предложение включает интернет от ТТК на скорости до 100 Мбит/с по цене от 350 рублей в месяц. При подключении предоставляется Wi-Fi-роутер, стоимость которого уже включена в ежемесячный платеж. Роутер позволяет пользоваться интернетом без проводов и выходить в сеть с разных устройств из любой точки квартиры.

Также ТТК предлагает абонентам тариф «Выгодный запас + ТВ», который включает высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение по цене от 440 рублей в месяц.

«Интерактивное ТВ» открывает доступ более чем к 60 каналам с функциями паузы, перемотки и архивом программ. Новые абоненты при подключении получат ТВ-приставку и смогут смотреть десятки популярных каналов на экране телевизора, а также на смартфоне или планшете — через специальное приложение «ТТК ТВ».

Чтобы подключить «Выгодный запас» или «Выгодный запас + ТВ», жителям Краснодара нужно подать заявку до 31 августа 2018 года.

Информация о тарифных планах размещена на официальном сайте компании.