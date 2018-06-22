В Дагестане во время драки со стрельбой погиб один человек
Дагестан Оксана Васильченко
В Махачкале 21 июня произошел вооруженный конфликт
На улице Шеболдаева днем произошла драка со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из них умер в больнице. С места происшествия изъяли гильзы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что несколько участников драки скрылись с места преступления. Был объявлен план «Перехват».
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