В Дагестане во время драки со стрельбой погиб один человек

Дагестан

Распечатать

В Махачкале 21 июня произошел вооруженный конфликт

На улице Шеболдаева днем произошла драка со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из них умер в больнице. С места происшествия изъяли гильзы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что несколько участников драки скрылись с места преступления. Был объявлен план «Перехват».

Драки Махачкала Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии возбудили дело о хищении 12,5 млн рублей при строительстве школы
В Севастополе снесут недостроенную многоэтажную гостиницу
Ольга Наумова сменит Хачатура Помбухчана на посту гендиректора «Магнита»
Бесплатный отдых в «Сочи Парке» получат гости отеля «Богатырь»
Глава Адыгеи рекомендовал активней применять ландшафтный дизайн при благоустройстве муниципалитетов
Госдума приняла закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале