В Дагестане во время драки со стрельбой погиб один человек

В Махачкале 21 июня произошел вооруженный конфликт

На улице Шеболдаева днем произошла драка со стрельбой. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из них умер в больнице. С места происшествия изъяли гильзы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что несколько участников драки скрылись с места преступления. Был объявлен план «Перехват».