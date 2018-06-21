В Новороссийске кинолог прыгнула с парашютом с псом Мишей. Раньше в ВДВ и полиции никто этого не делал

Полиция Краснодарского края в День кинолога рассказала о прыжке с парашютом кинолога из Новороссийска Натальи Березы в паре со служебным псом Мишей

«Знакомьтесь, на фото кинолог УМВД России по г. Новороссийску старший лейтенант Наталья Береза, которая совершила прыжок с парашютом в паре со служебной собакой по кличке Миша», — говорится в сообщении в официальном аккаунте ГУ МВД по Краснодарскому краю в инстаграме.

Прыжок Наталья и Миша совершили в рамках конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод-2018», который прошел на горном полигоне Раевское под Новороссийском. В интервью изданию «Наша Газета» Береза рассказала, что готовила овчарку за две недели и консультировалась с ветеринаром.

«Была поставлена задача провести десантирование кинолога с собакой. Раньше в ВДВ это никто не делал, да и в полиции тоже. Для собаки была сделана специальная переноска, которая крепилась ко мне на пояс. Мы прыгали с вертолета Ми-8 с высоты 3 тыс. метров», — рассказала кинолог.

По ее словам, в первые 45-50 секунд был свободный полет, после раскрылся парашют.

«Первая мысль была: "Как собака?!". Я, как кинолог, больше за животное волнуюсь, чем за себя. Перед прыжком ветеринар посоветовал успокаивающие таблетки. Хотя я потом посмотрела по собаке, там и без таблеток можно было обойтись. Собака уникальная! Что ни делалось, он воспринимал все как должное. Намордник надо — значит, надо намордник. Надо шапку на глаза и уши? Мы спокойно ее надели. Когда его на меня подвесили, он висит, даже никакой реакции! Нервная система у собаки получше моей, потому что я больше нервничала. Перед открытием парашюта с него слетела шапка, он даже не испугался. Собака не дергалась, то вниз посмотрит, то на меня. Даже руку облизывал. Пока мы летели, я держала Мишу мертвой хваткой, я понимала, что на переноске крепления хорошие, но для подстраховки я держала его до последнего. После приземления нас обступили люди, все Мишу загладили, подкармливать начали. После этого мы все его зовем Миша-парашютист», — добавила Наталья.