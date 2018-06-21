В Краснодаре на Офицерском путепроводе изменится схема движения
В Краснодаре в ночь с 22 на 23 июня начнут ремонтировать внешние полосы Офицерского путепровода
Специалисты завершают ремонт и укладывают новое дорожное покрытие на внутренних полосах. Ночью 23 июня их откроют для движения машин — по одному ряду в каждую сторону.
Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на Офицерской начался в конце апреля, его проводят в рамках проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. В начале июня на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе изменили схему движения, что вызвало десятибалльные пробки. После этого мэр Краснодара Евгений Первышов поручил ускорить ремонт моста, и подрядчик перешел на круглосуточный режим работы.
«Темпы работ заметно ускорились. Подрядчик ведет работы в несколько смен и раньше запланированного срока переходит на внешние полосы путепровода. Проезд по ним будет закрыт на все время работ. Перестановка знаков и закрытие внешних полос путепровода в обе стороны будут выполнены в ночное время с пятницы на субботу, чтобы минимизировать последствия для автомобилистов», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На внутренних полосах уже установили новые деформационные швы, уложили выравнивающий слой бетона, сделали гидроизоляцию и настелили асфальтовое покрытие. Такие же работы проведут на внешних сторонах моста.
Кроме того, специалисты завершили облицовку короба коммуникаций декоративным камнем и покрасили железобетонные конструкции.
По уточненному графику, к 20 июля возобновится движение по полосам на выезд из Краснодара, а к 10 августа работы планируется полностью закончить, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Все материалы по теме:
Интервью с главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.