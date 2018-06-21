В Евпатории во время пожара в пансионате пострадали три человека

В Евпатории 21 июня загорелся пансионат «Арсенал»

Причина возгорания не установлена. За медицинской помощью обратились пять человек, троих доставили в городскую больницу.

Сообщение о пожаре на улице Симферопольской, 94 поступило на пульт дежурного МЧС в 14:00. Возгорание началось с кровли здания, было сильное задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек.

Тушение пожара осложнялось тем,что кровля здания была выполнена из дерева. Из-за большой горючей загрузки огонь перекинулся на второй корпус гостевого дома и существовала угроза распространения огняю.

Огонь потушили в 15: 20. В ликвидации пожара всего было задействовано 33 человека и 14 единиц техники. По предварительной информации, здания пансионата оформлены как жилой дом, который использовался для приема отдыхающих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.