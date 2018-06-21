Причиной пожара на рынке Нальчика в апреле назвали поджог
Прокуратура установила причину пожара, который произошел в апреле на рынке в Нальчике
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Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора Кабардино-Балкарии Алахберди Жекеев.
«На наш взгляд, совокупность доказательств свидетельствует о том, что имел место умышленный поджог с использованием бензина и солярки», — сказал Жекеев.
По его словам, эксперты изучили образцы дерева и плитки сгоревшего здания. Исследование показало, что в образцах присутствуют бензин и дизельное топливо. И. о. прокурора уточнил, что короткое замыкание в электропроводке, согласно заключению экспертов, было не причиной, а следствием пожара. Признаков взрыва обнаружено не было.
По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается расследование. Жекеев добавил, что материальный ущерб после пожара составил более 49,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в Нальчике 16 апреля произошел пожар на территории рынка. Площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. метров.
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