Причиной пожара на рынке Нальчика в апреле назвали поджог

Прокуратура установила причину пожара, который произошел в апреле на рынке в Нальчике

Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора Кабардино-Балкарии Алахберди Жекеев.

«На наш взгляд, совокупность доказательств свидетельствует о том, что имел место умышленный поджог с использованием бензина и солярки», — сказал Жекеев.

По его словам, эксперты изучили образцы дерева и плитки сгоревшего здания. Исследование показало, что в образцах присутствуют бензин и дизельное топливо. И. о. прокурора уточнил, что короткое замыкание в электропроводке, согласно заключению экспертов, было не причиной, а следствием пожара. Признаков взрыва обнаружено не было.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается расследование. Жекеев добавил, что материальный ущерб после пожара составил более 49,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс».