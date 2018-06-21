На стройке Крымского моста погиб рабочий

Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего при строительстве Крымского моста в мае 2018 года

Фигурантом дела стал машинист крана, работник филиала АО «Мостострой-11». По предварительным данным, 27 мая машинист работал на участке строительства железнодорожного моста между косой и островом Тузла. Он не убедился, что в зоне разворота отсутствуют люди и бетонщика организации насмерть придавило нижним контргрузом крана к перилам рабочего моста.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает «Интерфакс».