В Ростове эвакуировали 35 человек из-за пожара в многоэтажном доме

В ночь с 20 на 21 июня на улице Орбитальной в Ростове в девятиэтажном доме загорелась квартира, были эвакуированы 35 человек

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, было эвакуировано 35 человек. Площадь возгорания составила 25 кв метров. Сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. В 02:12 пожар локализовали, а еще через 10 минут ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 7 пожарных расчетов и 20 спасателей.

Как сообщали Юга.ру, 19 июня произошел пожар в четырехэтажном доме по ул. 1-я линия, 60 — недалеко от фан-зоны ЧМ-2018 и крупного августовского пожара на Театральном спуске. Огонь тушили пять часов, сгорели более 150 квартир. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.