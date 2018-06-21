Трамвайное движение по улице Станиславского в Ростове планируют запустить 1 июля

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил на пресс-конференции, что трамвайное движение по улице Станиславского планируют запустить 1 июля. К подрядчику будут применены санкции за срыв сроков реконструкции улицы

Как писали Юга.ру, донские власти пообещали 25 июня открыть автомобильное движение по улице Станиславского. По контракту работы должны были завершиться до 31 мая этого года.

«Планируется, что движение трамваев будет запущено 1 июля. С начала реконструкции на некоторых участках дороги объем работ увеличился в два и более раза. Но подрядчик понесет ответственность за срыв сроков. К нему будут применены санкции в виде штрафов», — сказал Кушнарев.

Будут ли применены санкции в отношении профильных чиновников за срыв сроков, градоначальник не ответил.

Реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2016 года. В связи с проведением ремонтных работ закрыли движение транспорта на участке от переулка Семашко до Театрального проспекта.

Ремонт приостанавливали из-за большого числа не учтенных в проектной документации коммуникаций, а также из-за археологических раскопок.