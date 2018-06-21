В Сочи не будут отменять традиционное шествие выпускников из-за ЧМ

Краснодарский край

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В Сочи не будут отменять традиционное шествие выпускников из-за чемпионата мира по футболу

«Городской выпускной бал 27 июня будет предварен торжественным шествием выпускников, которое пройдет от улице Орджоникидзе до концертного зала "Фестивальный"», — рассказали в управлении по образованию и науке мэрии курорта. 

Сбор и построение выпускников пройдут на улице Орджоникидзе, в районе памятника Высоцкому. Планируется, что в шествии примут участие 2,5 тыс. человек.

С 2013 года на курорте был введен дресс-код, обязательный для всех участников городского выпускного бала — выпускников, учителей, родителей, гостей. Для дам — одноцветные вечерние платья в пол, для кавалеров — черные или темно-синие костюмы, белые рубашки, бабочки. 

Как сообщали Юга.ру, традиционный летний карнавал в Сочи отменили из-за ЧМ. 

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