В России запустят горячую линию по инфекционным заболеваниям за границей
Краснодарский край, Вся Россия Оксана Васильченко
Роспотребнадзор с 25 июня запустит горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом
Граждане смогут узнать об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг. На вопросы будут отвечать сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Центров гигиены и эпидемиологии.
В Краснодарском крае обратиться можно по телефонам: 8 (861) 226-40-74, 8 (861) 267-34-91, 8 (861) 267-34-93. Горячая линия будет работать до 9 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.