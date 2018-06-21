В России запустят горячую линию по инфекционным заболеваниям за границей

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор с 25 июня запустит горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом

Граждане смогут узнать об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг. На вопросы будут отвечать сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Центров гигиены и эпидемиологии.

В Краснодарском крае обратиться можно по телефонам: 8 (861) 226-40-74, 8 (861) 267-34-91, 8 (861) 267-34-93. Горячая линия будет работать до 9 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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