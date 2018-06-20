Гендиректору «Ставрополькрайводоканала» смягчили приговор по делу о растрате

Ставропольский край

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Апелляционная коллегия Ставропольского краевого суда изменила на штраф приговор бывшему гендиректор ГУП «Ставрополькрайводоканал» Владимиру Вдовину, ранее получившему условный срок за растрату

В марте Ленинский районный суд Ставрополя приговорил Вдовина к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

«Сегодня решением апелляционной коллегии краевого суда приговор изменен на штраф в размере 500 тыс. рублей, условное лишение свободы отменено», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря краевого суда Елену Чурюду.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2015 года региональное отделение ОНФ обратилось к генпрокурору с просьбой проверить целесообразность покупки дома за 17 млн рублей имеющим крупные долги госпредприятием — ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Прокуратура установила, что особняк для личных нужд использовал директор предприятия Владимир Вдовин. При этом чиновник ежемесячно получал 40 тыс. рублей в качестве компенсации расходов по оплате жилья. Всего ему было перечислено 282 тыс. 750 рублей.

По ходатайству следствия Вдовин был отстранен от должности гендиректора и стал фигурантом дела о растрате. Кроме того, в июне 2016 года против него было возбуждено еще одно уголовное дело по ст.293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), решение по которому еще не вынесено.

Коррупция Суд Чиновники
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