На «Сочи Автодроме» презентовали первый российский солнцемобиль

Краснодарский край

Распечатать

20 июня на трассе «Формулы 1» в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация и дебютные заезды первого российского солнцемобиля SOL

SOL создан командой студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого при спонсорской поддержке «Лаборатории Касперского» и АНО «РОСГОНКИ».

В ходе заездов были продемонстрированы технические возможности инновационного транспортного средства. Управлял солнцемобилем известный гонщик, пилот команды SMP Racing Дэвид Маркозов.

Как сообщали Юга.ру, гоночный солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч. На его крыше установлены солнечные панели площадью 4 кв. метра. Корпус машины и некоторые элементы ходовой части выполнены из углепластика, который сегодня используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.

После тестов на «Сочи Автодроме» SOL отправится в США для участия в чемпионате American Solar Challenge, который стартует 6 июля. Российскому солнцемобилю в рамках соревнований предстоит проехать около 3 тыс. км.

Автомобили Автопром Сочи Технологии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пройдут Дни грузинского кино
На «Сочи Автодроме» презентовали первый российский солнцемобиль
Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в матче ЧМ. Россия впервые прошла в 1/8 финала турнира
Бывший исполнительный директор ФК «Анжи» Эльдар Исаев арестован по делу о мошенничестве
Опрос: Дети в летних лагерях России чаще всего жалуются на отсутствие сотовой связи и плохое питание
На Кубани на фельдшерско-акушерские пункты и детские поликлиники дополнительно выделили 877 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале