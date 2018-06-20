На «Сочи Автодроме» презентовали первый российский солнцемобиль

20 июня на трассе «Формулы 1» в Олимпийском парке Сочи состоялась презентация и дебютные заезды первого российского солнцемобиля SOL

SOL создан командой студентов и аспирантов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого при спонсорской поддержке «Лаборатории Касперского» и АНО «РОСГОНКИ».

В ходе заездов были продемонстрированы технические возможности инновационного транспортного средства. Управлял солнцемобилем известный гонщик, пилот команды SMP Racing Дэвид Маркозов.

Как сообщали Юга.ру, гоночный солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч. На его крыше установлены солнечные панели площадью 4 кв. метра. Корпус машины и некоторые элементы ходовой части выполнены из углепластика, который сегодня используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.

После тестов на «Сочи Автодроме» SOL отправится в США для участия в чемпионате American Solar Challenge, который стартует 6 июля. Российскому солнцемобилю в рамках соревнований предстоит проехать около 3 тыс. км.