Хирург из Турции проводит для адыгейских врачей мастер-классы по ринопластике носа

Адыгея

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В Адыгее пластические хирурги апробируют новые технологии при проведении операций по исправлению дефектов носа

В течение недели мастер-классы для местных врачей будет проводить приглашенный из Турции хирург Ахмет Кибар. Его метод ринопластики носа — открытая реконструктивно-пластическая операция. Методика позволяет делать операции качественнее и менее болезненно для пациента, почти в два раза сокращая период послеоперационного восстановления.

«Преимущество в том, что пациенту практически сразу в ходе одной операции можно корректно исправить дефект носа, будь он врожденный или посттравматический. Все уже прооперированные больные чувствуют себя хорошо», — рассказали в минздраве Адыгеи.

Для проведения подобных операций необходимо специальное оборудование. На мастер-классах Ахмет Кибар использует свои инструменты и оборудование республиканской больницы. До конца года планируется приобрести для больницы собственную специальную эндоскопическую стойку с набором необходимых инструментов.


Здравоохранение Медицина
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Хирург из Турции проводит для адыгейских врачей мастер-классы по ринопластике носа
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