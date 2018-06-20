Хирург из Турции проводит для адыгейских врачей мастер-классы по ринопластике носа
В Адыгее пластические хирурги апробируют новые технологии при проведении операций по исправлению дефектов носа
В течение недели мастер-классы для местных врачей будет проводить приглашенный из Турции хирург Ахмет Кибар. Его метод ринопластики носа — открытая реконструктивно-пластическая операция. Методика позволяет делать операции качественнее и менее болезненно для пациента, почти в два раза сокращая период послеоперационного восстановления.
«Преимущество в том, что пациенту практически сразу в ходе одной операции можно корректно исправить дефект носа, будь он врожденный или посттравматический. Все уже прооперированные больные чувствуют себя хорошо», — рассказали в минздраве Адыгеи.
Для проведения подобных операций необходимо специальное оборудование. На мастер-классах Ахмет Кибар использует свои инструменты и оборудование республиканской больницы. До конца года планируется приобрести для больницы собственную специальную эндоскопическую стойку с набором необходимых инструментов.
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