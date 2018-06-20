В Ставрополе рассмотрят вопрос о строительстве крематория

В городской думе Ставрополя обсудили вопрос строительства крематория

Вице-спикер ставропольской думы Геннадий Тищенко сообщил, что сейчас в городе не хватает земли под захоронения. Возле аэропорта погост почти заполнен. Он пояснил, что в городе должна быть альтернатива погребению. Это необходимо, чтобы экономить место и разгрузить будущие кладбища.

Депутат отметил, что проект строительства крематория недешевый. Рассматривать его реализацию можно с учетом практики муниципально-частного партнерства, сообщает ГТРК «Ставрополье».