В Ставрополе рассмотрят вопрос о строительстве крематория

Ставропольский край

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В городской думе Ставрополя обсудили вопрос строительства крематория

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Вице-спикер ставропольской думы Геннадий Тищенко сообщил, что сейчас в городе не хватает земли под захоронения. Возле аэропорта погост почти заполнен. Он пояснил, что в городе должна быть альтернатива погребению. Это необходимо, чтобы экономить место и разгрузить будущие кладбища.

Депутат отметил, что проект строительства крематория недешевый. Рассматривать его реализацию можно с учетом практики муниципально-частного партнерства, сообщает ГТРК «Ставрополье».

кладбище Ставрополь
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