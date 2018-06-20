В Краснодаре решили изменить процедуру проведения публичных слушаний
В гордуме Краснодара рассматривают проект изменений в положение о порядке проведения публичных слушаний
Изменения предлагают внести в связи с новыми требованиями Градостроительного кодекса РФ. Согласно новым требованиям Градостроительного кодекса, участниками публичных слушаний могут быть граждане, которые живут на территории, в отношении которой подготовлены изменения. Также принимать участие в слушаниях могут владельцы недвижимости, расположенной на этой территории.
Зампредседателя думы Краснодара Виктор Тимофеев вместе с правовым отделом внес уточнения в проект. Они позволят другим гражданам, которые не являются участниками публичных слушаний, вносить письменные предложения по вопросам, выносимым на обсуждение.
Изменения также связаны с уточнением мест, где слушания могут проводить. Теперь обсуждения можно будет организовывать в границах соответствующих округов.
«Ранее организаторы слушаний могли проводить собрания жителей в администрациях округов. Сейчас они должны будут проводить их на территории того сельского округа, который затрагивают проекты», — пояснил Тимофеев.
Например, жители станицы Елизаветинской или Старокорсунской раньше должны были приезжать в администрации — Прикубанского и Карасунского округов, чтобы принять участие в публичных слушаниях. С учетом расстояний и загруженности дорог это создавало неудобства, сообщает пресс-служба администрации Красноадара.
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