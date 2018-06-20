В Махачкале незаконно возводят многоэтажку рядом с психотерапевтической поликлиникой

В Махачкале в нескольких метрах от психотерапевтической поликлиники строят 12-этажный многоквартирный дом

В минздраве республики отмечают, что строительство ведут с нарушением всех градостроительных норм. Руководство поликлиники направляло жалобы и обращения во всевозможные инстанции, однако они не принесли результата. Застройщик заявил, что имеет все разрешительные документы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В ведомстве пояснили, что такие проблемы испытывают почти все медицинские организации. На территориях, которые должны принадлежать больницам, стоят частные дома и коммерческие объекты. Многие из них выходят во двор больниц, куда имеют свободный доступ владельцы этих строений.

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что это недопустимая ситуация и с этим нужно разобраться.