На Кубани усилят требования к организации джипинга

Депутаты ЗСК 20 июня приняли закон «Об особенностях организации авто- и мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края»

Законопроект представил председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. Он рассказал, что для организации джипинга теперь нужно проведение паспортизации и обустройство маршрутов. Согласно документу, должны быть зарегистрированы конструктивные изменения автомобилей. К перевозке туристов будут допускать водителей со стажем не менее трех лет.

Новый закон предусматривает, что организаторы туристических маршрутов должны будут обязательно выполнять требования транспортной безопасности. Автомобили, работающие на маршрутах, каждый день должны проходить контроль технического состояния перед выездом и после возвращения к месту стоянки. Планируется, что экскурсоводов, инструкторов-проводников и руководителей групп обяжут иметь специальную подготовку.

По словам Чепеля, законопроект позволит обеспечить туристам получение комфортной и качественной услуги. Также он законодательно защитит экологию уникальных природных мест, по которым проходят авто- и мотомаршруты.

«Сейчас мы пытаемся донести на всех уровнях, что Краснодарский край — это не только пляжи Азовского и Черного морей. Это еще и горный кластер, который завоевывает популярность. Становятся на ноги такие направления, как энотуризм, этнографический туризм, аграрный туризм, джипинг, рафтинг. Все это важно для развития экономики края», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он добавил, новые предприятия, представляющие такие услуги, позволят предоставить новые рабочие места и обеспечить занятость людей, живущих в горной глубинке, отдаленных поселках и хуторах.