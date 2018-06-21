В станице Благовещенской запустили новый водовод

В анапской станице Благовещенской на побережье Черного моря ввели в строй новую ветку водовода, что позволило полностью обеспечить жителей чистой водой

Водовод проложила краснодарская «Коммунальная энерго-сервисная компания» (КЭСК), одно из направлений деятельности которой — строительство и обслуживание объектов водоснабжения на побережье.

Как сообщил главный инженер КЭСК Сергей Юртаев, мощность пущенной в эксплуатацию новой ветки — 2 тыс. кубометров в сутки. Она обеспечит водой станицу Благовещенскую, объединив в районе поселка Виноградного мощности магистральных водоводов АО «Анапа водоканал» и КЭСК — Джигинка и Верхнее Джемете.

Достаточные мощности особенно актуальны летом, когда население курортных городов и поселков увеличивается в несколько раз. Анапа и близлежащие населенные пункты получают воду от Троицкого группового водовода, мощности которого в пик сезона не хватает на обеспечение прибрежных городов. Так, запущенный в 2013 году водовод Джигинка — Джемете протяженностью 40 км решил часть проблем города-курорта.

Одним из основных потребителей этого водовода стал новый жилой микрорайон «Горгиппия» в районе поселка Супсех, строительством котрого занимается Объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новстройки». С 2013 года сдано более 100 тыс. кв. метров жилья и детский сад на 250 мест, а в 2016 году КЭСК запустила здесь очистные сооружения по уникальной биотехнологии мощностью 10 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, один из застройщиков «Горгиппии», компания «Кубань-Строй» подарила городу каскад танцующих цветомузыкальных фонтанов, который в 2014 году открыли на центральной площади Анапы.

Через десять лет в «Горгиппии» на площади 150 га планируют построить еще около 800 тыс. жилых кв. метров, а также торговые комплексы и фитнес-центры. Для этого микрорайона, а также близлежащих уже заселенных домов прокладывают еще один водовод.