В Нальчике родители отказались от переливания крови их новорожденному ребенку. Больница подала на них в суд и выиграла

В Нальчике больница через суд оспорила решение родителей об отказе в переливании крови ребенку

В отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 5 мая поступил ребенок. В первые сутки жизни у него диагностировали атрезию пищевода. Операция прошла 8 мая, младенец был в тяжелом состоянии, и консилиум врачей решил, что ему необходимо переливание крови. Однако отец ребенка заявил письменный отказ от переливания.

«Между тем в соответствии с законодательством о донорстве крови и ее компонентов и об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации при отказе одного из родителей или законного представителя лица от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого лица», — сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Республиканская детская клиническая больница в тот же день обратилась в суд с административным иском о защите интересов ребенка. Также больница сообщила об угрозе жизни младенца в орган опеки и попечительства и прокуратуру.

Суд административное исковое заявление удовлетворил.