ЗСК приняло закон в поддержку дачников

Депутаты Законодательного собрания Кубани на 11-й сессии приняли закон «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края»

Законопроект рассмотрели во втором чтении. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что уже в первом чтении проект вызывал интерес у граждан.

Зампредседателя ЗСК, председатель комитета по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин отметил, что необходимость принятия этого документа вызвана изменением федерального законодательства. Федеральным законом разрешено строительство жилых домов на земельных участках, выделенных для ведения садоводства и огородничества, а также последующее проживание в них. Сейчас необходимо урегулировать на уровне края вопросы возникающих правоотношений, а также определить уполномоченный орган государственной власти.

Во время подготовки ко второму чтению к проекту поступили замечания и предложения. Также подготовили таблицу правовых и редакционных поправок. Бурлачко пояснил, что принимаемый закон — свидетельство поддержки дачников государственной и муниципальной властью.

«Мы устанавливаем приоритетные направления поддержки. В первую очередь это развитие инженерно-технической инфраструктуры, содействие обустройству земельных участков, формирование рынков сельскохозяйственной продукции, выращенной дачниками, обустройство дорог», — сказал председатель кубанского парламента.

Депутаты проголосовали за принятие закона во втором, окончательном чтении, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как сообщали Юга.ру, планируется, что дачный закон создаст благоприятные условия для ведения коллективного садоводства и огородничества, будет способствовать повышению эффективности использования земельных участков, предоставленных для этих целей.