В Сочи болельщик предложил девушке выйти за него замуж после победы российской команды над Египтом

В Сочи после матча между Россией и Египтом на фестивале болельщиков FIFA на площади Южного мола Сочинского морпорта один из болельщиков решился сделать предложение своей девушке

«После победы российской команды я очень счастлив. И на эмоциях решился сделать предложение своей девушке», — признался болельщик порталу Юга.ру.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, 19 июня в официальной фан-зоне побывали 19,5 тыс. гостей из разных регионов России и других стран. На площадке выступили вокальный ансамбль «Барин» и российские музыкальные группы «Аффинаж» и «25/17».

Фестиваль болельщиков в Сочи за пять дней уже посетили 120 тыс. человек, в числе которых немало иностранных туристов. Как сообщали Юга.ру, в первый день в фан-зоне в Сочи побывали 25 тыс. человек.

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