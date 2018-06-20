В Сочи болельщик предложил девушке выйти за него замуж после победы российской команды над Египтом
В Сочи после матча между Россией и Египтом на фестивале болельщиков FIFA на площади Южного мола Сочинского морпорта один из болельщиков решился сделать предложение своей девушке
«После победы российской команды я очень счастлив. И на эмоциях решился сделать предложение своей девушке», — признался болельщик порталу Юга.ру.
По информации пресс-службы мэрии Сочи, 19 июня в официальной фан-зоне побывали 19,5 тыс. гостей из разных регионов России и других стран. На площадке выступили вокальный ансамбль «Барин» и российские музыкальные группы «Аффинаж» и «25/17».
Фестиваль болельщиков в Сочи за пять дней уже посетили 120 тыс. человек, в числе которых немало иностранных туристов. Как сообщали Юга.ру, в первый день в фан-зоне в Сочи побывали 25 тыс. человек.
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