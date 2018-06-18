В сети опубликовали видео с танцем 91-летней жительницы Моздока на свадьбе

В сети опубликовали видеозапись, на которой танцует 91‑летняя жительница Моздока

Ролик появился на странице «Осетия. Жизнь Владикавказа» в Instagram. На кадрах запечатлено, как пожилая женщина танцует национальный танец на свадьбе, а затем обнимает невесту. В комментариях пользователи, которые были гостями на этой свадьбе, сообщают, что женщине 91 год и она из Моздока.

Видео уже посмотрели более 15,3 тыс. пользователей.