В сети опубликовали видео с танцем 91-летней жительницы Моздока на свадьбе

Северная Осетия

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В сети опубликовали видеозапись, на которой танцует 91‑летняя жительница Моздока

Ролик появился на странице «Осетия. Жизнь Владикавказа» в Instagram. На кадрах запечатлено, как пожилая женщина танцует национальный танец на свадьбе, а затем обнимает невесту. В комментариях пользователи, которые были гостями на этой свадьбе, сообщают, что женщине 91 год и она из Моздока.

Видео уже посмотрели более 15,3 тыс. пользователей.

Танцы
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