В Ростове на территории пожара около фан-зоны ЧМ ввели режим ЧС

19 июня в центре Ростова произошел пожар в жилом доме около фан-зоны, на этой территории введен режим ЧС

Как сообщали Юга.ру, возгорание в четырехэтажном доме по ул. 1-я линия, 60 — недалеко от фан-зоны ЧМ-2018 и крупного августовского пожара на Театральном спуске — произошло 19 июня. Огонь тушили пять часов, сгорели более 150 квартир. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, 7-летний мальчик, которого оставили дома одного, поджег диван, огонь быстро распространился.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на территории пожара локально ввели режим ЧС. Это позволит оперативно выделить из резервного фонда средства на предоставление помощи гражданам.

«Будет создан пункт временного размещения на 200 мест в школе № 26, в котором будет организован ночлег и горячее питание. Также комиссия проведет мониторинг и будет оценивать последствия этого пожара, чтобы все могли вернуться в те квартиры, которые не пострадали от возгорания», — говорится в сообщении.