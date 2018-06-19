Пожар в центре Ростова мог возникнуть из-за шалости ребенка. Огонь тушили пять часов

Пожарные потушили дом в центре Ростова-на-Дону, пострадали более 150 квартир

Как сообщали Юга.ру, возгорание в четырехэтажном доме по ул. 1-я линия, 60 -недалеко от фан-зоны ЧМ-2018 и крупного августовского пожара на Театральном спуске — произошло около 17 часов.

Ранг пожара был повышен до четвертого. В 19:51 огонь был локализован, тушение продолжалось до 22 часов.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации 161.ru, от огня пострадали 157 квартир. Их владельцам выделят материальную помощь в размере 50 тыс. рублей.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог дивана 7-летним мальчиком, которого оставили дома одного. Огонь быстро распространился. Местные житель рассказали, что мама с ребенком переехали в квартиру в этом доме около двух недель назад. Мальчика из горящей квартиры спас сосед, а его маму спустя час разыскали с помощью агентства недвижимости, которое сдало ей жилье.

Ночь жильцы дома проведут в школе № 26 или больнице. Около дома будут дежурить полицейские, охраняя здание от мародеров.

Точную причину пожара установят эксперты испытательной пожарной лаборатории.