По делу братьев Магомедовых арестовали счета Владивостокского морского торгового порта

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) в рамках уголовного дела владельца группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда

Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе были арестованы акции 13 компаний, входящих в группу «Сумма». А еще ранее — машины, квартиры Магомедовых и их долю в уставных капиталах юрлиц.

Арест по ходатайству следствия наложен на деньги на различных банковских счетах компании, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщали Юга.ру, в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест, в мае им предъявили обвинение.

По данным следствия, Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Братья якобы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Два эпизода были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Ущерб от этого составил более 2,5 млрд рублей.