В Ростове рядом с фан-зоной горит дом, эвакуировано 70 человек

Ростовская область

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В центре Ростова-на-Дону на ул. 1-я линия, 60, недалеко от фан-зоны ЧМ-2018, начался крупный пожар. Загорелся четырехэтажный жилой дом

Дом находится недалеко от места крупного августовского пожара на Театральном спуске, площадь которого превысила 6 тыс. кв. метров и повредила около 100 строений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из горящего здания эвакуировали 70 человек, погибших и пострадавших нет.

На месте работает 84 специалиста и 25 единиц техники. Площадь возгорания, по предварительным данным, — 400 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Напомним, вечером 19 июня в ростовской фан-зоне болельщики будут смотреть трансляции двух матчей чемпионата мира — Польша-Сенегал и Россия-Египет.

Пожары Ростов-на-Дону
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