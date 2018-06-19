В КубГУ создан Северо-Кавказский центр стратегических исследований

На базе Кубанского государственного университета появилась новая научно-образовательная структура — Северо-Кавказский центр стратегических исследований

Решение о создании структуры было принято на заседании ученого совета вуза.

По словам ректора КубГУ Михаила Астапова, актуальность создания центра обусловлена тем, какие задачи время ставит перед наукой.

«Сегодня перед вузами стоит задача в том числе помогать государству в ответе на так называемые большие вызовы, именно об этом говорится в Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом в 2016 году. Большие вызовы — это совокупность таких объективно существующих проблем, угроз и — потенциально — возможностей, которые требуют обязательного ответа со стороны государства и общества. При этом ответ не может быть дан просто путем увеличения ресурсов на том или ином направлении, он требует именно новых решений», — отметил Астапов.

Он уточнил, что в числе больших вызовов, упоминаемых в стратегии, указываются «новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности».

«Эта совокупность проблем и станет основным предметом деятельности центра, призванного объединить потенциал научных школ университета, ведущих разработки в данном проблемном поле», — сказал ректор.

Северо-Кавказский центр стратегических исследований — межфакультетская и межкафедральная структура, объединившая ведущих ученых университета, которые будут работать в жанре прикладной аналитики и исследований.

Ключевая задача структуры — аккумулирование прикладного научно-образовательного потенциала КубГУ в сфере социальных и гуманитарных наук, развитие и популяризация университетской школы прикладной геополитической и социокультурной аналитики, опирающейся на традиции отечественной социологии и гуманитаристики. Исследования и разработки будут направлены на информирование, которое сможет помочь понять, спрогнозировать и при необходимости трансформировать изучаемые процессы.

«Деятельность центра будет связана с исследованиями и аналитикой различных процессов в конфликтогенных регионах России и ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь — в странах постсоветского пространства. Помимо решения исследовательских задач, мы рассчитываем, что центр поможет (на научно-методическом уровне) обеспечить продвижение в ареале постсоветского пространства традиционных российских ценностей, распространение русского языка и русской культуры. Другими словами, наряду с решением чисто научных задач Центр призван стать одним из генераторов и проводников российской "мягкой силы" в сфере ответа на некоторые угрозы национальной безопасности», — добавил Астапов.