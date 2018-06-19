В Краснодаре возбудили дело о хищении работ скульптора Аполлонова

В Краснодаре полиция расследует уголовное дело о хищении работ скульптора Александра Аполлонова

Об этом рассказал его сын Иван Аполлонов на открытии выставки памяти скульптора в Краснодарском музее изобразительных искусств им. Коваленко. Уголовное дело возбудили по ст. 330 УК РФ (Самоуправство). Утерянными считаются 260 работ стоимостью 105 млн рублей.

По словам Ивана, заявление о пропаже работ отца они с братом подали еще в августе 2017 года. В октябре выяснилось, что в возбуждении уголовного дела отказали. Добиться возобновления расследования удалось в феврале 2018 года. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю о ходе следствия оперативно рассказать не смогли, сообщает «РБК-Юг».