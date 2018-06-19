В Краснодаре возбудили дело о хищении работ скульптора Аполлонова
В Краснодаре полиция расследует уголовное дело о хищении работ скульптора Александра Аполлонова
Об этом рассказал его сын Иван Аполлонов на открытии выставки памяти скульптора в Краснодарском музее изобразительных искусств им. Коваленко. Уголовное дело возбудили по ст. 330 УК РФ (Самоуправство). Утерянными считаются 260 работ стоимостью 105 млн рублей.
По словам Ивана, заявление о пропаже работ отца они с братом подали еще в августе 2017 года. В октябре выяснилось, что в возбуждении уголовного дела отказали. Добиться возобновления расследования удалось в феврале 2018 года. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю о ходе следствия оперативно рассказать не смогли, сообщает «РБК-Юг».
Как сообщали Юга.ру, работы находились в доме скульптора на улице Постовой. Недвижимость была оформлена на гражданскую жену Аполлонова. Ранее сыновья скульптора рассказывали, что их отца выгнали из дома, а строение выставили на продажу. Работы вывезли в неизвестном направлении. После смерти Аполлонова сыновья связывались с его гражданской женой и просили вернуть произведения искусства. Женщина обещала подумать, но ответа от нее не дождались — Иван и Петр обратились к правоохранителям.
Александр Аполлонов погиб на 70-м году жизни летом 2017 года в ДТП. Среди его работ были памятники Евдокии Бершанской и Екатерине II, ансамбль-памятник маршалу Жукову в Краснодаре, стела «Морская слава России» в Новороссийске.
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