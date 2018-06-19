Украинский суд разрешил капитану задержанного судна «Норд» выехать в Крым

Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик рассказала, что суд отказал в продлении обязательства не посещать Горбенко территорию Крыма.

«В силе останется мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своем месте пребывания и являться к следователю», — пояснила Тихончик.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, два уголовных дела в отношении капитана судна «Норд» объединили в одно, сообщает RT.