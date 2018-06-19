Украинский суд разрешил капитану задержанного судна «Норд» выехать в Крым
Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик рассказала, что суд отказал в продлении обязательства не посещать Горбенко территорию Крыма.
«В силе останется мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своем месте пребывания и являться к следователю», — пояснила Тихончик.
По словам пресс-секретаря прокуратуры, два уголовных дела в отношении капитана судна «Норд» объединили в одно, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту.
4 апреля Владимира Горбенко перевели из СИЗО в больницу Херсона, а 5 апреля суд принял решение освободить капитана до основного разбирательства. После освобождения мужчина рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза. Экипаж судна «Норд» 7 апреля отпустили на свободу.
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