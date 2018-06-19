Ростовский блогер рассказал, что его задержали полицейские. Пока он снимал, как полицейский нарушает правила парковки

Ростовская область

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Ростовский блогер Гаспар Авакян был задержан полицией во время видеосъемки

«На пересечении Пушкинской и Буденновского я снял на видео майора, который не по правилам припарковал машину, а потом еще и перешел дорогу в неположенном месте. После этого майор поставил свой автомобиль перед моим и грудью заслонил мне выезд, чтобы я не уехал, пока не прибудут сотрудники ДПС», — рассказал Гаспар Авакян в трансляции на своем YouTube-канале. На видео попал момент, как блогера пытаются задержать.

По словам Авакяна, его будут судить по статье 19.3 КОАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

В пресс-службе ГУ МВД по области комментарий получить не удалось: там сказали, что «информацией для СМИ не располагают».

Полиция Ростов-на-Дону
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Ростовский блогер рассказал, что его задержали полицейские. Пока он снимал, как полицейский нарушает правила парковки

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