ВС Дагестана оставил в силе оправдательный приговор полицейскому, который рассказал о пытках в ИВС

Верховный суд Дагестана 19 июня отклонил апелляционное представление прокуратуры и оставил в силе оправдательный приговор начальнику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Хасавюрту Имамбеку Тайсонову

Адвокат Аида Касимова заявила, что Тайсонов собирается подать иск к государству за незаконное уголовное преследование.

«Кроме того, мы намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции за пытки Тайсонова», — заявила она пресс-службе «Зоны права».

Как сообщали Юга.ру, Тайсонова обвиняли в превышении полномочий, вымогательстве и незаконном хранении оружия. Следствие полагало, что в декабре 2015 года он с коллегой из угрозыска избил местного жителя в автомобиле и, угрожая оружием, требовал от него 500 тыс. рублей. В такую сумму правоохранители якобы оценили то, что по вине мужчины они угодили в аварию.

Тайсонов вину не признал и заявил, что находился в это время в другом месте. По его словам, после задержания его вывезли в ИВС Махачкалы и пытали. Хасавюртовский городской суд в феврале 2018 года полностью оправдал полицейского.