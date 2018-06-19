ВС Дагестана оставил в силе оправдательный приговор полицейскому, который рассказал о пытках в ИВС

Дагестан

Распечатать

Верховный суд Дагестана 19 июня отклонил апелляционное представление прокуратуры и оставил в силе оправдательный приговор начальнику отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Хасавюрту Имамбеку Тайсонову

Адвокат Аида Касимова заявила, что Тайсонов собирается подать иск к государству за незаконное уголовное преследование.

«Кроме того, мы намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции за пытки Тайсонова», — заявила она пресс-службе «Зоны права».

Как сообщали Юга.ру, Тайсонова обвиняли в превышении полномочий, вымогательстве и незаконном хранении оружия. Следствие полагало, что в декабре 2015 года он с коллегой из угрозыска избил местного жителя в автомобиле и, угрожая оружием, требовал от него 500 тыс. рублей. В такую сумму правоохранители якобы оценили то, что по вине мужчины они угодили в аварию.

Тайсонов вину не признал и заявил, что находился в это время в другом месте. По его словам, после задержания его вывезли в ИВС Махачкалы и пытали. Хасавюртовский городской суд в феврале 2018 года полностью оправдал полицейского.

Полиция Правозащитники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове рядом с фан-зоной горит дом, эвакуировано 70 человек
В КубГУ создан Северо-Кавказский центр стратегических исследований
В Краснодаре возбудили дело о хищении работ скульптора Аполлонова
Стала известна общая сумма долгов футбольной «Кубани»
В Сочи открылся Дом болельщика ЧМ-2018
Ростовский блогер рассказал, что его задержали полицейские. Пока он снимал, как полицейский нарушает правила парковки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале