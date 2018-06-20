Компания OFD.ru подготовила акции в помощь бизнесу, переходящему на онлайн-кассы

Оператор фискальных данных OFD.ru подготовил несколько предложений для представителей бизнеса, которые с 1 июля начнут использовать онлайн-кассы

С 1 июля 2018 года вступит в силу закон, согласно которому предприятия розничной торговли и общепита, а также вендинга и интернет-торговли должны перейти на работу с новыми кассовыми аппаратами. Онлайн-кассы впервые начнут применять в салонах красоты, автомастерских, небольших магазинах формата «у дома» и других компаниях.

Помимо кассового аппарата организации предстоит выбрать оператора фискальных данных (ОФД). На рынке представлены 18 таких компаний, которые состоят в Реестре ОФД.

Чтобы облегчить переход на соответствие требованиям нового закона, OFD.ru совместно с компаниями «МегаФон» и АТОЛ создал комплексное решение для малого бизнеса — это онлайн-касса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче данных в налоговую инспекцию, а также сим-карта и специальный тариф для кассового аппарата за 100 рублей в месяц.

«Экономия при покупке коробочного решения в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности составляет около 20%. Кроме того, клиент сможет сократить свои затраты на покупку комплекта на 90-100% за счет налогового вычета до 18 тыс. рублей, который полагается при покупке онлайн-кассы», — отметили в пресс-службе оператора.

Получить более подробную информацию можно о предложении и подключить его можно, перейдя по ссылке.

Для вендинга и E-commerce был разработан продукт Ferma. Это комплексное решение, в которое входят услуга ОФД, аренда кассы (хранение, обслуживание, настройка), замена и хранение фискальных накопителей. Это услуга под ключ — предпринимателю остается только произвести оплату. Подключить услугу можно, перейдя по ссылке и зарегистрировавшись в личном кабинете.

Для поддержки предпринимателей OFD.ru подготовил специальное предложение — скидку 25% на услуги ОФД субъектам малого и среднего предпринимательства. Чтобы получить скидку, нужно активировать промокод Sale25. Срок действия акции ограничен. С инструкцией для активации кода можно ознакомиться здесь.

Компания OFD.ru входит в топ-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Среди клиентов оператора — «Почта России», «Евросеть», «Связной», сеть кофеен «Шоколадница» и другие — всего более 45 тыс. компаний по всей России. Оператор обеспечил безопасную передачу в ФНС почти 4 млрд чеков и подключил более 215 тыс. касс. На сайте OFD.ru можно получить подробную информацию о компании и ее сервисах.