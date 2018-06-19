В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской снесут десять незаконных ларьков

В Краснодаре на пересечении улиц Зиповской и Московской приступили к демонтажу незаконных павильонов

Всего снесут десять ларьков. Также демонтируют незаконно установленный платежный терминал. Планируется, что работы по демонтажу павильонов и вывозу конструкций продлятся несколько дней.

«Мы прилагаем максимум усилий по ликвидации незаконных построек, в том числе торговых, расчистке и благоустройству территорий. Перекресток улиц Зиповской и Московской — один из самых оживленных и проблемных. Большая часть установленных здесь незаконных павильонов подлежит демонтажу из-за самовольного захвата муниципальной земли», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он пояснил, что речь идет не об уничтожении уличной торговли, а ее приведении в цивилизованный вид. Планируется, что территорию благоустроят и установят там фермерский дворик, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий призвал владельцев павильонов в кратчайшие сроки самостоятельно убрать и вывезти свое имущество, не дожидаясь демонтажа уполномоченными службами.